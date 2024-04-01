Мир 01 апреля 2024, 18:41 «День дурака». Захарова высмеяла обвинения СБУ в адрес Симоньян Захарова высмеяла обвинения СБУ в адрес главреда RT Симоньян РИА «Новости»

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Новость об обвинении Службы безопасности Украины в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян в призывах к геноциду украинцев — «идиотическая». Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевский режим «не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины», сыронизировала дипломат.

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«На Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — прокомментировала российский дипломат заявление украинской стороны.

СБУ заочно предъявила обвинения Симоньян. Украинская сторона инкриминировала российской журналистке и медиаменеджеру «призывы к геноциду» украинцев, а также заявления об оправдании спецоперации, которую проводят российские ВС в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также посягательство на территориальную целостность этой страны.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но президент страны Владимир Зеленский отказался их проводить, ссылаясь на военное положение.