01 апреля 2024, 18:41
«День дурака». Захарова высмеяла обвинения СБУ в адрес Симоньян
Захарова высмеяла обвинения СБУ в адрес главреда RT Симоньян
Новость об обвинении Службы безопасности Украины в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян в призывах к геноциду украинцев — «идиотическая». Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киевский режим «не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины», сыронизировала дипломат.
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«На Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — прокомментировала российский дипломат заявление украинской стороны.
СБУ заочно предъявила обвинения Симоньян. Украинская сторона инкриминировала российской журналистке и медиаменеджеру «призывы к геноциду» украинцев, а также заявления об оправдании спецоперации, которую проводят российские ВС в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также посягательство на территориальную целостность этой страны.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но президент страны Владимир Зеленский отказался их проводить, ссылаясь на военное положение.
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