Эксклюзив 01 апреля 2024, 01:11 «Запущен обратный отсчет». Когда Зеленский лишится власти на Украине Политолог Станкевич: Зеленский может лишиться власти к осени этого года РИА «Новости»

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На Украине 31 марта должны были пройти выборы президента, но так и не состоялись. Действующий лидер страны Владимир Зеленский отменил их из-за действия военного положения. Независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», почему Зеленский боится народного голосования и когда он лишится власти.

Далее — его прямая речь.

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Почему Зеленский боится выборов

Вообще при желании Зеленского и его команды выборы можно провести, потому что никаких непреодолимых препятствий в украинском законодательстве не содержится на этот счет. Даже не пришлось бы менять Конституцию. Достаточно только закон о выборах изменить, а это совершенно не проблема, поскольку Зеленский контролирует большинство в Верховной раде. Тот факт, что Зеленский отказался от проведения выборов, в общем-то означает, что он не уверен в исходе, и что он предполагает выдвижение каких-то серьезных альтернативных кандидатов.

Keystone Press Agency / Global Look Press

И действительно, на сегодняшний день существует человек, который способен выиграть выборы у Зеленского в два тура — об этом однозначно говорят социологи украинские и международные. Это бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас с военных постов уволен, но находится в таком глубоком политическом подполье.

Он нигде не появляется, ничего не комментирует, но в любой момент, если выходит на авансцену и говорит примерно так: я никуда не еду, я намерен спасать свою страну и знаю, как это сделать, то происходит политический обвал в Украине. Незамедлительно. И в этом случае вполне вероятна смена лидера.

Когда произойдет смена власти

Поэтому Зеленский пытается избежать выборов всеми силами, но это имеет негативную сторону для него. Очень серьезную.

Потому что легально, с точки зрения закона, он будет оставаться руководителем, а легитимность, то есть массовая поддержка, доверие к нему, восприятие его как национального лидера — все это будет стремительно убывать с каждым месяцем.

И с марта, а еще точнее, с мая, потому что он вступил в должность 20 мая, начинается обратный отсчет. Когда смена власти в Киеве становится с каждым днем все более вероятной.

Термин легитимность означает нечто большее, чем просто соблюдение формальной процедуры. Это согласие народа на то, что этот человек им правит. Вот это согласие украинского народа воспринимать Зеленского как полноправного национального лидера, оно сейчас будет убывать в связи с отсутствием выборов.

В этом нет никаких сомнений и он, конечно, должен будет как-то среагировать, причем не сильно это откладывая. Вполне вероятно, что к осени будет уже поздно проводить какие бы то ни было выборы.

РИА «Новости»

Военный мятеж маловероятен, а вот приход к власти военной директории, то есть такого коллективного органа, состоящего из нескольких высших генералов, — это вполне реальная вещь.

Кстати, эта военная директория может прийти к власти даже без переворота, а просто потому, что Зеленский сам передаст ей полномочия. Не видя другого выхода и исчерпав все возможности для какого-либо влияния на ситуацию, Зеленский может решиться на этот шаг. Это где-то к осени вполне вероятно.