Мир 26 марта 2024, 11:16 «Дело не в поддержке Украины». Боррель раскрыл, для чего Евросоюз вмешался в конфликт Боррель: Евросоюз поддержал Украину ради собственных интересов и выгоды США РИА «Новости»

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Евросоюз встал на сторону Украины в конфликте с Россией не из заботы о ее суверенитете. Коллективный Запад преследовал собственные интересы, заявил в эфире телеканала CNN верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины, потому что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока», — сказал он.

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Жозеп Боррель назвал Евросоюз главным союзником Украины в части финансирования и поставки вооружений. Он призвал европейцев взять на себя больше ответственности за собственную обороноспособность и продемонстрировать силу.

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине уже начались, но Евросоюзу не позволили в них участвовать, заявила французский политик Марин Ле Пен. По ее словам, в качестве посредников выступили Китай и Турция.