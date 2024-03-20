20 марта 2024, 15:08
Переговоры по урегулированию украинского конфликта начались без участия ЕС
Политик Ле Пен: переговоры по Украине начались без участия Евросоюза
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже идут, но без участия Европейского союза и Франции. Об этом сообщила лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
Диалог проходит через Турцию и Китай, считает политик.
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«Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качества арбитра и переговорщика», — отметила Ле Пен.
По ее словам, единственный способ помочь Украине — это дать ей возможность вести переговоры с позиции силы. Это также единственная причина поставлять стране вооружение. В начале конфликта украинский лидер Владимир Зеленский был готов к переговорам, но ему помешали страны с другой точкой зрения, добавила политик.
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Россия показала готовность к диалогу. Украина должна пойти на этот шаг.
Власти Индии усомнились в эффективности мирного саммита по урегулированию ситуации на Украине без участия России. За приглашение страны выступили Китай и Швейцария, сообщил RT.
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