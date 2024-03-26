Мир 26 марта 2024, 10:43 Одобренные в марте деньги для Украины потратили еще в ноябре Politico: выделенные США 300 млн долларов для Украины потратили в 2023 году Unsplash

Читать 360tv в

Конгресс одобрил новый пакет финансовой помощи Украине, однако эти деньги потратили несколько месяцев назад при попытке избежать приостановки работы правительства США. Об этом сообщил Politico источник в Белом доме.

Новый транш на сумму 300 миллионов долларов стал частью государственного финансирования на общую сумму 1,2 триллиона. Высокопоставленный чиновник заявил журналистам, что это лишь символический шаг. Хотя формально пакет помощи утвердили 23 марта, фактически деньги уже выделили в ноябре, когда Пентагон действовал в соответствии со временной резолюцией для предотвращения шатдауна.

Реклама

«[Эти 300 миллионов долларов] сейчас мы не можем использовать», — сказал он.

Фонд Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) предназначен для оплаты контрактов на будущие поставки боеприпасов и оборудования. Пентагон объявил, что исчерпал лимит несколько месяцев назад.

Украине придется решиться отвести войска на некоторых участках боевых действий, заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх. Она предупредила о задержке финансирования.