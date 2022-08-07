Делегация Литвы прибыла на Тайвань с пятидневным рабочим визитом

Делегация из Литвы во главе с замминистра коммуникаций и транспорта Агне Вайчюкевичуте прибыла на Тайвань. На острове политики из Прибалтики проведут пять дней.

О визите делегации из Литвы сообщили в МИД Тайваня. В министерстве заявили, что желают замминистра транспорта и коммуникаций Литвы высокопродуктивного пятидневного пребывания, написал РБК.

Визит, как уточнили в МИД, направлен на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах.

Ранее Тайвань посетила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Она совершила эту поездку, несмотря на предостережения Китая. Власти КНР расценили ее действия как провокацию, которая идет вразрез с принципом одного Китая.

В ответ Китай начал военные учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. Новые маневры проходят в южной части Желтого моря и завершатся 15 августа.