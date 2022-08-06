Армия Китая начала новые учения в Желтом море

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет еще одни военные учения с боевыми стрельбами. Они пройдут с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря, сообщили в управлении морской безопасности КНР.

Маневры начались в субботу в 08:00 по местному времени (03:00 по московскому времени). В управлении отметили, что во время учений вход в судов в этот район будет запрещен.

Военные Китая начали проводить учения в нескольких регионах после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Власти КНР предупреждали США о том, что это идет вразрез с заявлениями Штатов о признании принципа «единого Китая» и свидетельствует о поддержке сепаратистов, которые пытаются суверенитет республики.

По данным Politico, представители (НОАК) начали игнорировать звонки американского военного командования. По информации издания, американцы из-за обострения обстановки вокруг Тайваня пытались выйти на связь с китайскими коллегами, но их попытки ни к чему не привели.

МИД Китая уже ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Ее визит на Тайвань в министерстве назвали провокацией.