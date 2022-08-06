«Говорили, так можно добраться до Китая». Пелоси рассказала, как рыла яму на пляже

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси решила рассказать журналистам об особом отношении к КНР. Политик ударилась в воспоминания и поведала, что когда она была маленькой, ей говорили на пляже, что если выкопать очень глубокую ямку, то можно добраться до Китая. «Так что я всегда чувствовала эту связь», — добавила спикер. Разменяв девятый десяток лет, она решила не копать ямы в песке, а слетать на Тайвань, чтобы достать Китай другим способом.