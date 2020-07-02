Путин рассказал, что Россия, Иран и Турция намерены делать в Сирии

Главы России, Ирана и Турции провели 1 июля трехсторонний саммит в режиме видеоконференции, на котором обсудили разрешение конфликта в Сирии. Президент РФ Владимир Путин рассказал, какие дальнейшие шаги будут сделаны на сирийском направлении.

Москва выступила за проект совместного заявления с Тегераном и Анкарой, где говорится о подходе трех государств к ситуации. Все действия в нем уже согласованы, сообщил сайт RT.

Путин пояснил, что Россия, Иран и Турция будут взаимодействовать, чтобы окончательно ликвидировать террористические группировки в Сирии. Кроме того, страны нацелены на продвижение политического процесса.

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — сказал российский лидер.

Путин упомянул и об антисирийских санкциях, введенных западными государствами в обход СБ ООН. Президент РФ подчеркнул, что из-за них республике наносится серьезный ущерб. В ООН призывали смягчить ограничения в период пандемии, но Вашингтон и Брюссель решили продлить их в отношении Дамаска.

«Кроме того, еще введены новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики», — сказал Путин, которого процитировала газета «Известия».

Президент указал на важность решений по налаживанию оказания гуманитарной помощи. Это поддержит сирийский народ.