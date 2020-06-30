Американцы возмутились выходом России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
«Мы понимаем, что Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН, подвергнув риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создав препятствие доставке ооновской помощи в эту зону», — сообщила дипломат.
По ее мнению, решение Москвы отказаться уведомлять о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии — неприемлемо и опасно. Якобы это помешает поставкам гуманитарной помощи ООН в Сирии.
При этом Вашингтон заметил, что пока в механизме по предотвращению конфликтов не произошло серьезных изменений, и американские военные поддерживают связь с российскими коллегами.
Представитель России в ООН Василий Небензя объяснил решение Москвы недостатками механизма. В частности, некоторые его участники постоянно игнорировали установленные правила. Также Небензя напомнил о необязательности и добровольном соблюдении этого механизма, у него не было мандата Совета Безопасности или другой законной основы.