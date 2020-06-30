Американцы возмутились выходом России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

США были потрясены выходом России из механизма деконфликтинга в Сирии в рамках Организации Объединенных наций, заявила на заседании Совбеза американский постпред Келли Крафт. По ее мнению, Россия «подвергает риску миллионы жизней».

«Мы понимаем, что Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН, подвергнув риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создав препятствие доставке ооновской помощи в эту зону», — сообщила дипломат.

По ее мнению, решение Москвы отказаться уведомлять о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии — неприемлемо и опасно. Якобы это помешает поставкам гуманитарной помощи ООН в Сирии.

При этом Вашингтон заметил, что пока в механизме по предотвращению конфликтов не произошло серьезных изменений, и американские военные поддерживают связь с российскими коллегами.

Представитель России в ООН Василий Небензя объяснил решение Москвы недостатками механизма. В частности, некоторые его участники постоянно игнорировали установленные правила. Также Небензя напомнил о необязательности и добровольном соблюдении этого механизма, у него не было мандата Совета Безопасности или другой законной основы.