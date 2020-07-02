Пелоси призвала к немедленному введению санкций против РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала срочно ввести санкции против России. Такому решению способствовал скандал вокруг публикации The New York Times о том, что российские власти якобы передавали талибам* деньги за убийства американских солдат в Афганистане.

Демократка Пелоси уверена, что Трамп «пренебрег своим долгом» и не смог защитить военных США, хотя, по ее словам, знал о существующих подозрениях.

«Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно», — сказала она в эфире телеканала MSNBC.

Газета The New York Times опубликовала скандальный материал 26 июня со ссылкой на источники. По данным издания, подразделение российской военной разведки платило членам запрещенной в России террористической организации «Талибан»* за нападения на военнослужащих международной коалиции во главе с США.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные утверждения ложью и «абсолютной уткой». Тем не менее сенатор-демократ инициировал внесение поправок в оборонный бюджет США. Они предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей страны «за предполагаемый сговор с талибами*».

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.