Пелоси призвала к немедленному введению санкций против РФ
Демократка Пелоси уверена, что Трамп «пренебрег своим долгом» и не смог защитить военных США, хотя, по ее словам, знал о существующих подозрениях.
«Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно», — сказала она в эфире телеканала MSNBC.
Газета The New York Times опубликовала скандальный материал 26 июня со ссылкой на источники. По данным издания, подразделение российской военной разведки платило членам запрещенной в России террористической организации «Талибан»* за нападения на военнослужащих международной коалиции во главе с США.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные утверждения ложью и «абсолютной уткой». Тем не менее сенатор-демократ инициировал внесение поправок в оборонный бюджет США. Они предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей страны «за предполагаемый сговор с талибами*».
* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.