Украинцам в процессе поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни, считает один из самых известных украинских шеф-поваров Евгений Клопотенко.

В беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia он отметил, что бездействие в кулинарной сфере недопустимо, поскольку ее значение не меньшее, чем языковой.

«Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», — сказал украинский шеф-повар.

По мнению Клопотенко, для этого необходимо использовать систему налогов и сборов. В частности, тем, кто хочет сохранить советские пищевые традиции придется больше заплатить. Например, 20% налога на те или иные блюда или продукты.

Шеф-повар резюмировал, что для принятия подобного решения потребуется наличие политической воли, но сейчас ее нет. Поэтому, по его словам, Украине остается продолжать «раскручивать» борщ.

В 2020 году на Украине борщ официально признали национальным блюдом, власти добиваются его включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что в блюда украинской кухни входят «не очень полезные вещи», в том числе большое количество жиров, жирной и мучной пищи, мяса и калорийных продуктов, в рацион жителей страны часто входит много овощей и фруктов, которыми богато государство.