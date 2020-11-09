Украинский повар рассказал о сопротивлении России с помощью борща

На Украине борщ официально признали национальным блюдом, власти добиваются его включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Повар и телеведущий Евгений Клопотенко считает, что таким образом страна сопротивляется влиянию России.

«Это часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен, ответ на вопрос: „Что объединяет украинцев и отличает их от других наций?“» — написал Клопотенко в Facebook.

«Мы не просто сказали о том, что борщ украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир», — добавил повар.

По его словам, россиянам, которые «верят, что борщ — это их национальный суп», «немного поплохело» от признания его украинским, и с Клопотенко связались представители российского телевидения.

«Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды», — выразил он свою позицию.

В начале октября украинские власти объявили о начале процесса официального признания борща национальным достоянием и его внесения в списки культурного наследия ЮНЕСКО. При этом помимо Украины и России борщ встречается в национальной кухне нескольких народов Восточной Европы.