Мясников назвал главную пользу кухни Украины

Названо главное достоинство кухни Украины. Его обозначил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Украинская кухня — это борщ, сало, вареники, заливное. Некоторые блюда включают «не очень полезные вещи», в том числе большое количество жиров, жирной и мучной пищи, мяса и калорийных продуктов.

«Сидят вот такие мужики — все 110 килограммов, все огромные, все богатыри. Ну а почему им не быть богатырями вот на такой еде?» — отметил врач.

Он напомнил, что если верить писателю Николаю Гоголю, Тарас Бульба весил больше 300 килограммов.

Несмотря на это, в рацион жителей страны часто входит много овощей и фруктов, которыми богато государство.

«Что украинцу съесть полкило овощей, полкило фруктов? Он может это сделать между первым и вторым завтраком. У него на первый завтрак — борщ с пампушками, а на второй завтрак — борщ с холодцом и галушками. А вот посередине — овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает», — рассказал Мясников.

Кроме того, телеведущий заявил, что предпочитает не выяснять национальную принадлежность борща. Для него украинцы, русские и белорусы — один народ, братья: «Мы все любим выпить и плотно закусить». Он вспомнил, что когда угощал этим блюдом французов, те назвали борщ жидким салатом.

Упомянул Мясников и вареники с вишней. Их он не считает полезными. Тем не менее врач уверен, что вкусная пища приносит больше пользы, чем нейтральная.

«Ну, допустим, сижу я и жую брокколи. Но я же буду ненавидеть мир и людей. А съел вареник с вишней — я всех люблю», — сказал Мясников.

По его мнению, тогда организм отплатит за эти положительные эмоции.