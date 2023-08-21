Мир 21 августа 2023, 18:26 «Давай поиграем!» В Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана Aftonbladet: в Швеции избили организатора акций с сожжением Корана Pxhere

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В пригороде Стокгольма напали на организатора акций с сожжением Корана, мигранта Салвана Момика. Мужчина в брокерских перчатках подошел к нему и несколько раз ударил, сообщила газета Aftonbladet.

«Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы просто играем?» — сказал неизвестный по-арабски.

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Момика просил не приближаться к нему, но мужчина не послушал и несколько раз ударил его. Полиция подтвердила факт нападения, началось расследование. Однако пока никого не задержали. Данные о состоянии потерпевшего — неизвестны

В июне 2023 года Момика получил разрешение у правоохранительных органов и сжег в центре Стокгольма Коран — священную книгу мусульман. Акцию он повторил у посольств Ирака и Ирана, а также рядом с парламентом.

Шведская полиция задержала мужчину, который попытался сорвать очередную акцию с сожжением Корана. Мужчина подбежал к организаторам акции Салвану Момике и Салвану Наджему и обвинил их в терроризме.

Иракцев возмутило сожжение Корана у крупнейшей мечети Стокгольма. Власти страны потребовали экстрадировать 37-летнего мужчину.