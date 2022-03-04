Данные о пожаре на Запорожской АЭС опровергли в ГСЧС Украины

На Запорожской АЭС на Украине радиационный фон не изменен. С таким заявлением выступил представитель пресс-службы атомной электростанции Андрей Туз. При этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошел за пределами АЭС.

«Сейчас информации о нарушении радиационного фона нет», — заявил Туз в эфире украинского телеканала «Рада». Его процитировало РИА «Новости».

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, отметил ТАСС. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе. Также там уточнили, что один из энергоблоков на станции отключен.

О возгорании стало известно ночью 4 марта. О происшествии сообщил представитель пресс-службы атомной электростанции Андрей Туз. Дым, который поднимается над сооружениями на территории Запорожской АЭС, засняли камеры наружного видеонаблюдения.

В январе СМИ сообщили об утечке на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии. Отмечалось, что произошла утечка по меньшей мере четырех тонн раствора, который необходим для поддержания под электростанцией ледяной стены. Специалисты предположили, что причиной утечки могло стать повреждение труб.