На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка

На аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии произошла утечка по меньшей мере четырех тонн раствора, сообщил телеканал NHK. Этот раствор необходим для поддержания под электростанцией ледяной стены.

Утечку, по данным телеканала, обнаружили еще 16 января. Тогда у одной из стен работники АЭС обнаружили лужу. Причиной утечки могло стать повреждение труб, полагают специалисты электростанции. Работа по поиску и устранению неисправности уже идет.

Подземный барьер, состоящий из замерзшего грунта, предназначен для предотвращения попадания грунтовых вод под здания реакторов.

Специалисты заверили, что стена по-прежнему способна удерживать грунтовые воды. Они также отметили, что раствор не наносит вреда окружающей среде.

В сентябре прошлого года сообщалось, что фильтры в системе очистки радиоактивной воды ALPS на «Фукусиме-1» оказались поврежденными. Они должны защищать от утечек воды из системы. Проверки показали, что практически все фильтры вышли из строя. При этом оператор станции не обнаружил конкретных случаев утечки воды с содержанием радиоактивных частиц из системы ALPS.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году после землетрясения магнитудой 9,0. Последствия аварии исправляли несколько лет.