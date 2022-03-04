Пожар произошел на Запорожской АЭС

Пожар произошел на территории Запорожской АЭС на Украине. О возгорании на сообщил представитель пресс-службы атомной электростанции Андрей Туз.

«Пожар на атомной электростанции», — сказал Туз в своем видеообращении. Ролик появился в Telegram-канале Запорожской АЭС.

Возгорание на атомной электростанции засняли камеры наружного видеонаблюдения. Кадры опубликовали украинские журналисты. На видео попал дым, поднимающийся над сооружениями на территории Запорожской АЭС.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль украинские города Бердянск и Энергодар.

В конце февраля украинские власти отказались гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС. Это произошло после того, как подразделения ВДВ России взяли атомную электростанцию под свой контроль. Они договорились с украинскими военнослужащими о совместном обеспечении безопасности энергоблока и саркофага ЧАЭС.