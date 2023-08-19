19 августа 2023, 03:48
Данию предупредили о вероятных терактах на фоне акций с сожжением Корана
МИД Великобритании предупредило граждан об угрозе терактов в Дании
Теракты могут произойти на территории Дании на фоне акций с сожжением Корана. Такое предупреждение выпустило Министерство иностранных дел Великобритании.
«Вероятно, террористы попытаются совершить атаки в Дании. Атаки могут быть неизбирательными, в том числе в местах скопления иностранцев», — указали в сообщении.
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Ведомство призвало посещающих страну британцев сохранять бдительность, подчеркнув, что «власти Дании успешно сорвали серию планировавшихся атак и произвели задержания».
Согласно данным МИД, в мире возникла высокая угроза терактов против интересов Великобритании и ее граждан «со стороны группировок или отдельных лиц, которые рассматривают страну в качестве цели».
Волна акций с сожжением Корана этим летом прошла в столицах Дании и Швеции. В Копенгагене действовали сторонники ультраправой радикальной группировки.
В четверг, 17 августа, в Швеции повысили уровень террористической угрозы до четырех из пяти баллов. Начальник шведской полиции безопасности Шарлотта фон Эссен заявила, что причиной стали угрозы со стороны сторонников радикального исламизма.
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