Мир 19 августа 2023, 03:48 Данию предупредили о вероятных терактах на фоне акций с сожжением Корана МИД Великобритании предупредило граждан об угрозе терактов в Дании Unsplash

Читать 360tv в

Теракты могут произойти на территории Дании на фоне акций с сожжением Корана. Такое предупреждение выпустило Министерство иностранных дел Великобритании.

«Вероятно, террористы попытаются совершить атаки в Дании. Атаки могут быть неизбирательными, в том числе в местах скопления иностранцев», — указали в сообщении.

Реклама

Ведомство призвало посещающих страну британцев сохранять бдительность, подчеркнув, что «власти Дании успешно сорвали серию планировавшихся атак и произвели задержания».

Согласно данным МИД, в мире возникла высокая угроза терактов против интересов Великобритании и ее граждан «со стороны группировок или отдельных лиц, которые рассматривают страну в качестве цели».

Волна акций с сожжением Корана этим летом прошла в столицах Дании и Швеции. В Копенгагене действовали сторонники ультраправой радикальной группировки.

В четверг, 17 августа, в Швеции повысили уровень террористической угрозы до четырех из пяти баллов. Начальник шведской полиции безопасности Шарлотта фон Эссен заявила, что причиной стали угрозы со стороны сторонников радикального исламизма.