Мир 26 марта 2024, 06:48 Дания задумала продать истребители F-16 Аргентине вместо Украины Министр обороны Поульсен отправился в Аргентину для продажи истребителей F-16 Unsplash

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Оставшиеся в распоряжении Дании истребители F-16 могут продать Аргентине. Министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен отправился в Южную Америку, чтобы обсудить детали сделки, сообщил телеканал TV2.

«Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на финальном спринте в плане заключения соглашения, и поэтому я тоже ожидаю, что именно это и произойдет», — сказал он.

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В распоряжении датской армии остались 24 истребителя F-16. Страна решила избавиться от них, чтобы заменить более современными F-35. Военные уже получили от Lockheed Martin четыре из 27 обещанных самолетов, следующую поставку запланировали на первое полугодие 2024 года.

Еще 19 самолетов F-16 Дания пообещала пожертвовать Украине. Троельс Лунд Поульсен заявил, что этого достаточно, остальные истребители «с чистой совестью» продадут другой стране.

Вооруженные силы Украины до сих пор не получили самолеты F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сначала следует создать инфраструктуру для их обслуживания.