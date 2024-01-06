Мир 06 января 2024, 15:10 Дания отложила передачу истребителей F-16 Украине Berlingske: отправку F-16 Украине из Дании отложили на несколько месяцев U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Дания отложила передачу первых истребителей F-16 украинским военным примерно на полгода. Об этом сообщило издание Berlingske со ссылкой на министерство обороны королевства.

Первоначально поставку техники ВСУ планировали в начале 2024 года, но теперь ее перенесли на второй квартал. В датском Минобороны объяснили задержку неготовностью украинских военных к работе на таких самолетах.

Реклама

«Среди остального речь идет о завершении обучения личного состава ВСУ, который будет работать на истребителях после передачи. График их подготовки зависит от нескольких факторов, в том числе погодных и технических условий», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что международная коалиция военно-воздушных сил продолжит работу по созданию необходимой инфраструктуры и логистики на Украине.

В конце декабря стало известно, что первая партия пилотов ВСУ прошла первоначальную подготовку к работе с истребителями F-16 в Великобритании. После этого они отправились в Данию, чтобы отработать полученные навыки во время практических занятий.

МИД России предупреждал, что страна расценит взлет истребителей F-16 с баз в Словакии, Румынии и Польше как прямое участие в украинском конфликте.