23 февраля 2024, 23:41
«Нужна серьезная инфраструктура». В Дании объяснили задержку с передачей F-16 ВСУ
Премьер Дании Фредериксен: ВСУ могут получить F-16 уже весной
Вооруженные силы Украины могут получить первые истребители F-16 уже весной. Их передачу сдерживает только техническая причина, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на видео, опубликованном в Telegram-канале «Мы Украина».
Глава правительства отметила, что страна начала обучение пилотов ВСУ в августе. По ее словам, процесс проходит очень быстро и хорошо.
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«Единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 на Украину, это техническая причина. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей», — подчеркнула Фредериксен.
Дания готова обеспечить передачу F-16 ВСУ до лета благодаря сотрудничеству и союзникам, добавила она.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия после получения истребителей сможет ударить по территории России. Конфликт подразумевает агрессивные боевые действия, а ВСУ имеют право на оборону и атаку военных целей за пределами Украины, подчеркнул генеральный секретарь.
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