В начале июля Датское энергетическое агентство (ДЭА) разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать для прокладки газопровода судна с якорным позиционированием. Жалоб на это решение не поступило, значит строительство может быть возобновлено.

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — приводит слова представителя совета Клары Агнес Тролле Миккелсен агентство ТАСС.

Ранее ДАЭ нейтрально оценил прокладку трубопровода судами с якорем, однако изначально в документах не разрешалось их использовать. Позже было принято решение расширить список судов для прокладки газопровода.

Компания перед началом работ должна предоставить ДАЭ «новое расписание проекта, включая предполагаемые сроки прокладки трубопроводов», однако агентство не обязано его утверждать. В Nord Stream 2 AG сообщили, что своевременно проинформируют о своих дальнейших шагах в строительстве. Однако в конце июля в ДАЭ говорили о продолжении строительства с 3 августа.

Новое разрешение выдано в соответствии Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН о морском праве, по которым страна «обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды». Обжаловать решение могли местные и общенациональные организации, которые занимаются охраной природы и окружающей среды.