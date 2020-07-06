По данным пресс-службы ведомства, в первоначальном документе от 30 октября 2019 года для строительства газопровода разрешалось использовать только обычные трубоукладочные суда. Тогда агентство нейтрально оценило воздействие кораблей с якорями на окружающую среду, но не включило их в итоговый список кораблей.

В агентстве отметили, что оставшаяся часть труб пройдет по участку, который находится за пределами района, где ранее захоронили химическое оружие.

Решение о расширении списка судов принято в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН о морском праве. Страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности для ресурсов и окружающей среды.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, которые тянутся от побережья России через Балтийское море в Германию. Годовая мощность прогона составляет 55 миллиардов кубометров. В настоящий момент газопровод построен на 93%.

Завершающие работы по прокладке труб остановили в декабре прошлого года, когда США ввели санкции против предприятий и организаций, сотрудничающих с Россией по строительству трубопроводов. Тогда из проекта вышла компания-владелец судна-трубоукладчика. Россия заявила, что готова привлечь к работе собственный корабль «Академик Черский». Однако судно к работе так и не приступило. Разрешение на реализацию проекта «Северный поток — 2» выдали Финляндия, Швеция, Германия и Дания, через чьи территориальные воды пойдет газопровод.

Против реализации проекта выступили США. Группа республиканцев внесла в сенат новый законопроект о расширении санкций против энергетических проектов в России. Это ставит под вопрос завершение строительства газопровода еще на некоторое время. СМИ сообщили, что если новые санкции затронут «Северный поток — 2», то ответные ограничения в отношении США введет Германия.