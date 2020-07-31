Строительство «Северного потока — 2» может продолжиться 3 августа
Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода «Северный поток — 2», может начать прокладывать трубы 3 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство.
По данным портала «Политика сегодня», газопровод готов на 90%. Осталась укладка недостающих труб.
«Перед возобновлением работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна представить обновленный график», — рассказали в пресс-службе агентства.