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    31 июля 2020, 18:22

    Строительство «Северного потока — 2» может продолжиться 3 августа

    Дарья Морозова

    Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода «Северный поток — 2», может начать прокладывать трубы 3 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство.

    По данным портала «Политика сегодня», газопровод готов на 90%. Осталась укладка недостающих труб.

    «Перед возобновлением работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна представить обновленный график», — рассказали в пресс-службе агентства.

    Новости SMI.FM