В качестве главного аргумента немецкие чиновники указывают на то, что под ударом окажутся многие европейские компании и банки, которые прямо или косвенно связаны с проектом строительства газопровода.

«Северный поток -2» представляет из себя две нитки газопровода, которые тянутся от побережья России через Балтийское море в Германию. Годовая мощность прогона составляет 55 миллиардов кубометров. В настоящий момент газопровод построен на 93%.

Работы остановили в декабре прошлого года после введения США санкций, против предприятий и организаций, которые сотрудничали с Россией в сфере строительства трубопроводов. Россия напомнила, что у нее есть собственное судно, которое вполне может прокладывать трубы под водой. Это «Академик Черский».

В июне стало известно, что судно сменило владельца. По мнению экспертов, это могли сделать, чтобы вывести «Газпром» из-под санкций США.

О новых антироссийских ограничениях Вашингтон заявил в начале этого месяца. Группа республиканцев внесла на рассмотрение Сената законопроект о расширении санкций в рамках закона об энергетической безопасности Европы. Это значит, что вопрос завершения строительства газопровода может продлиться еще на некоторое время.

Официальный представитель оператора «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 Йенс Мюллер напомнил, что в проект инвестировали компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов и других стран. В итоге все они пострадают из-за наплевательского отношения Вашингтона к правам европейских потребителей.