Сенат США рассмотрит проект санкций против «Северного потока — 2»
По данным РИА «Новости», об этом сообщил один из соавторов документа сенатор-республиканец Джон Барассо. В разработке документа принял участие сенатор Тед Круз, ставший инициатором введения первых санкций в отношении газпровода.
Парламентарии предложили наказывать страховые компании, оказывающие услуги судам, работающим на строительстве «Северного потока — 2». Меры затронут и фирмы, проводящие инспекции, испытания и сертификацию участников строительства.
После принятия оборонного бюджета США в 2019 году, под санкции попала швейцарская компания Allseas. Она остановила работы по прокладке труб. Строительство может быть продолжено при участии судна «Академик Черский», работающего в связке с трубоукладочной баржой «Фортуна».
Накануне Тед Круз заявил, что новые санкции необходимы, так как газопровод ставит под угрозу национальную безопасность США и не должен быть завершен.