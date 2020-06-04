Сенат США рассмотрит новый пакет санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», который должен уточнить и расширить уже имеющиеся запретительные меры.

По данным РИА «Новости», об этом сообщил один из соавторов документа сенатор-республиканец Джон Барассо. В разработке документа принял участие сенатор Тед Круз, ставший инициатором введения первых санкций в отношении газпровода.

Парламентарии предложили наказывать страховые компании, оказывающие услуги судам, работающим на строительстве «Северного потока — 2». Меры затронут и фирмы, проводящие инспекции, испытания и сертификацию участников строительства.

После принятия оборонного бюджета США в 2019 году, под санкции попала швейцарская компания Allseas. Она остановила работы по прокладке труб. Строительство может быть продолжено при участии судна «Академик Черский», работающего в связке с трубоукладочной баржой «Фортуна».

Накануне Тед Круз заявил, что новые санкции необходимы, так как газопровод ставит под угрозу национальную безопасность США и не должен быть завершен.