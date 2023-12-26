Мир 26 декабря 2023, 07:22 Украинские военные прошли первый этап обучения пилотированию F-16 Минобороны Великобритании: группа пилотов ВСУ прошла обучение работе с F-16 piqsels

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В Великобритании первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку к работе с истребителями F-16. Они отправились в Данию, чтобы отработать навыки на практических занятиях, сообщила пресс-служба британского Минобороны.

Королевские Военно-воздушные силы готовили пилотов с Украины работать с американскими истребителями по базовой программе. Их обучали английскому языку, основам пилотирования на самолетах Grob Tutor, общим процедурам управления, навигации на средних и малых высотах, строевым полетам и работе с приборами.

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Только шесть курсантов перешли на следующий этап и уехали на практические занятия с F-16 в Данию. Еще 10 пилотов-стажеров остались в Великобритании, чтобы продолжить изучение языка, летную программу, авиационную медицину и работу с центрифугами. Десятки человек пройдут программу английского языка и инженерного дела.

«Вместе мы сейчас идем дальше, гарантируя, что в будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективного истребителя четвертого поколения F-16», — заявил министр обороны Грант Шаппс.

Кроме Дании практические занятия проведут Нидерланды и США. Эти страны вошли в Коалицию возможностей ВВС.

Украина получит истребители F-16 только после того, как ее военные пройдут обучение, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. Оно займет несколько месяцев.