Мир 13 декабря 2023, 18:02 Взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте МИД: взлет F-16 с баз Польши и Румынии приравняют к участию в конфликте Unsplash

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Россия рассмотрит взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии как участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал глава делегации от МИД РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов, сообщило РИА «Новости».

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран-членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — сообщил он.

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Дипломат добавил, что Америка и их союзники проявляют агрессивное поведение, стремятся к господству и применению военной силы.

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он был введен в эксплуатацию 45 лет назад. Такие самолеты западные страны планируют поставить Вооруженным силам Украины. Ранее Россия предупредила, что нанесет сокрушающие удары по авиабазам ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер». У американских самолетов в небе нет гарантий безопасности,