Мир 23 ноября 2023, 11:18 Дании поручили проверять российские «танкеры-призраки» РИА «Новости»: ЕС предложил суровые меры ради соблюдения потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Установленный Западом потолок цен на российскую нефть не сработал, и Европа вслед за США решила принять более жесткие меры. Еврокомиссия поручила Дании под предлогом экологической безопасности проверять танкеры, сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, в Европе призвали ввести суровые меры за нарушение потолка цен на российскую нефть. По данным Киевской школы экономики (KSE), 99% нефти марки Urals, провезенной по морю в октябре, стоили выше установленного потолка — 79,4 вместо 60 долларов за баррель. Сначала США пригрозили 22 компаниям санкциями, затем Еврокомиссия решила заблокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте — в Дании. Этой стране поручили проверять и задерживать суда с нефтью без западной страховки.

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Последнюю меру обосновали заботой об окружающей среде. В Еврокомиссии заявили, что российские «танкеры-призраки», как правило, старые. В случае аварии нефть попадет в море. По информации журналистов, настоящая цель этой кампании — заблокировать поставки по ценам выше потолка, ведь датские проливы пропускали 60% экспорта российской нефти.

Потолок цен ввели в декабре 2022 года. Почти за год эта мера не дала ожидаемого эффекта. На Западе обсудили три сценария решения проблемы.