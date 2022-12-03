Мир 03 декабря 2022, 02:32 G7 и Австралия договорились о полтолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель G7 и Австралия согласовали лимит цен на нефть из России в 60 долларов за баррель РИА «Новости»

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Страны «Большой семерки» и Австралия согласовали введение лимита цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал Минфин США.

«G7 и Австралия, будучи членами одной коалиции по введению лимита цен, пришли к согласию о максимальной стоимости в 60 долларов за баррель на перевозимую по морю нефть из России», — говорится в документе.

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Судя по тексту заявления, решение в отношении нефти начнет действовать 5 декабря. А лимит цен на нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года. Его объявят позже.

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Подписавшиеся страны также заявили, что будут следить за эффективностью такой ограничивающей политики и при необходимости скорректируют стоимость.

Также в заявлении Австралия и страны G7, куда входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, подтвердили свое желание постепенно отказаться от нефти и нефтепродуктов из РФ на внутренних рынках. Введение потолка цен на нефть не должно повлиять на это обязательство.

Специалист в нефтегазовой отрасли и обозреватель журнала Oil Price Ирина Слав ранее заявила, что Россия сможет использовать потолок цен в свою пользу.