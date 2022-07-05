Главы Минздрава и Минфина Великобритании ушли в отставку

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид уходит в отставку, сообщило агентство Reuters. Такое же решение принял министр финансов страны Риши Сунак. По данным Sky News, это произошло на фоне скандалов вокруг премьера Бориса Джонсона.

Сунак выступил с заявлением: по его словам, общественность ждет, что «правительство будет вести себя должным образом, компетентно и серьезно».

Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку Риши Сунак.

А глава Минздрава провел встречу с премьером перед отставкой. После нее он заявил, что больше не может «продолжать работу с чистой совестью», пишет RT.

Джонсон стал главным героем скандала, когда общественность узнала, что во время ковидных ограничений он устраивал вечеринки на Даунинг-стрит. Сам премьер заявил, что его уход сейчас — безответственное решение на фоне ситуации на Украине.