Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вынуждают уйти в отставку. Министры начали покидать его правительство в знак протеста против пропагандистской, а не реальной работы. Великобританию может ждать серьезный политический кризис, так как репутация консерваторов сильно подорвана, а решать проблемы внутри страны, спуская бюджет на финансирование Украины, невозможно.

Исход министров из правительства

Накануне британское правительство по собственному желанию покинули два высокопоставленных чиновника. Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид сложили полномочия из-за несогласия с политикой премьер-министра Бориса Джонсона. Они заявили, что не могут продолжать работать с чистой совестью, так как правительство ведет себя некомпетентно.

Зампредседателя правящей Консервативной партии Бим Афолами заявил об отставке в прямом эфире, а торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон обратился к Джонсону с открытым письмом. Также сложили полномочия парламентские личные секретари, депутаты-консерваторы Джонатан Гуллис, Никола Ричардс и Сакиб Бхатти.

Вслед за коллегами в отставку подал и министр по делам детей и семьи Уилл Квинс. Он также написал Борису Джонсону открытое письмо, в котором заявил, что причиной его ухода якобы стала ложь со стороны Даунинг-стрит, которую он был вынужден озвучивать в прямом эфире в защиту премьер-министра.

Парламентарии-консерваторы снова призвали Джонсона покинуть пост премьер-министра, чтобы не усугублять напряженную обстановку во внешней и внутренней политике. Британская пресса уже заявила, что череда отставок ключевых чиновников правительства Джонсона — смертельный политический удар для репутации политика и его карьеры. Однако пока Борис Джонсон, по данным The Times, не собирается уходить с поста.

За что бойкотируют Джонсона?

Выход министров из состава правительства, как объяснил «360» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин, всегда продиктован острыми противоречиями внутри правительства. При этом для британской политики такие «бойкоты» не новы — аналогичным образом поступал и сам Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел при Терезе Мэй и вышедший из правительства из-за несогласия с ее решениями по Brexit.

Отставка министров довольно симптоматична, она может привести к тому, что еще до окончания премьерского срока Бориса Джонсона его партия может вынудить его уйти Олег Охошин.

Ставшая массовой отставка министров правительства Джонсона — серьезный и тревожный симптом для британской власти, объяснил «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, ушедшие чиновники разочаровались в идеологической позиции премьер-министра. Министры, уверен Оленченко, были настроены на конструктивную и эффективную работу в рамках полномочий, а им пришлось обслуживать пропагандистские цели, которые преследовал Джонсон.

«Министру финансов вместо того, чтобы заниматься построением механизмов развития экономики и общества, приходится решать вопросы поставок вооружений на Украину, обеспечения каких-то блоковых интересов. А это непроизводительные, неоправданные и мало покрываемые из бюджета расходы. Конечно, это происходит за счет социальных нужд — об этом свидетельствует и отставка министра здравоохранения, которому приходится выступать в качестве кризисного менеджера, а не реального министра», — подчеркнул Оленченко.

Скандалы на Даунинг-стрит

Британское издание The Guardian назвало Бориса Джонсона «политическим трупом, убивающим Великобританию». Ранее премьер-министру объявили вотум недоверия. Это случилось из-за череды громких скандалов с участием политика, объяснил «360» Олег Охошин.

«Он бросил тень на должность премьер-министра неподобающим поведением: в то время, как в стране бушевала пандемия коронавируса и были созданы довольно жесткие изоляционные меры, он проводил вечеринки с участием членов правительства, тем самым дискредитировал партию консерваторов в глазах избирателей», — подчеркнул эксперт.

Борис Джонсон стал первым в истории премьер-министром, которого уличили в нарушении закона во время пребывания на посту.

Также серьезный скандал с участием Джонсона развернулся и вокруг дела экс-замглавы МИД Великобритании по Европе и Америке, заместителя координатора партии консерваторов Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам. Тем не менее премьер-министр активно защищал его. Только после личного признания Пинчера Джонсон также извинился.

При этом скомпрометированный политик, хоть и оставил пост, по-прежнему сохраняет статус депутата, сообщила газета The Sun. А Джонсону вменили в вину то, что он назначал Пинчера на высокие посты, якобы зная о более ранних случаях обвинений в домогательствах.

«То, что Борис Джонсон выиграл вотум недоверия, не гарантирует, что он останется на своем посту до конца срока. Если мы вспомним предыдущего премьер-министра Терезу Мэй, партия вынудила ее уйти в отставку раньше срока из-за неэффективности переговоров с ЕС об условиях Brexit», — подчеркнул Охошин.

Кризис власти в Великобритании

Основная причина конфликта внутри британского правительства, по мнению Олега Охошина, — это падение популярности консервативной партии и продвигаемой ей политики среди избирателей, которое может привести к довольно серьезным последствиям.

Консервативная партия Великобритании столкнулась со снижением популярности, а также с ростом влияния региональных партий, которые отстаивают автономные интересы регионов, соответственно, усиливают градус сепаратизма в Соединенном Королевстве Олег Охошин.

К тому же многие лидеры консерваторов, как и Джонсон, успели серьезно себя дискредитировать сомнительными публичными заявлениями или поведением. Например, министр внутренних дел Прити Патель была замешана в скандале с задержками в выдаче виз украинским беженцам, она же предложила законопроект по депортации мигрантов в Руанду, где в 1994 году был геноцид мирного населения.

Однопартийцы Джонсона, по мнению Охошина, обеспокоены множащимися проблемами внутри страны — усилением налогового бремени, проблемами в здравоохранении, образовании и многих других сферах. При этом Джонсон, по словам эксперта, не выполняет предвыборных обещаний.

«Борис Джонсон выдвинул амбициозную программу по энергетической безопасности, которая предполагает восстановление даже тех отраслей энергетики, которые пришли в упадок: угольной энергетики, атомной. Но эти амбициозные планы не соответствуют реалиям, государственный бюджет столкнулся с большой нагрузкой», — подчеркнул он.

Не последнюю роль в ухудшении ситуации в Великобритании играет и противостояние с Россией — из-за санкций по всему миру дорожают энергоносители, а из-за этого падает уровень жизни населения и обостряется кризис национальной экономики, добавил Охошин.

«Правительство Джонсона решает направить флот к Одессе, а это же все не бесплатно, это очень серьезные расходы. А главное, что они не несут какого-то улучшения благосостояния ни для Великобритании в целом, ни для британского населения. Они направлены на обеспечение стратегической пропагандистской линии, которую задают США. Поэтому министры показывают, что не хотят заниматься обеспечением пропагандистского начала в правительстве Джонсона», — подчеркнул Оленченко.