CNN: Трамп публично не признает итоги выборов

По данным источника, который приближен к администрации действующего президента, Трамп не хочет публично признать свое поражения после утверждения коллегией выборщиков итоги голосования.

В личных беседах с помощниками действующий президент США признавал, что не останется на второй срок, написал RT, несмотря на его попытки оспорить результаты выборов.

Пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни не стала отвечать на вопрос, признает ли Трамп итоги голосования коллегии выборщиков.

Тем временем Джо Байден уже озвучил задачи, которые будет решать на посту президента. По его словам, он сфокусируется на борьбе с пандемией, вакцинации американцев и восстановлении экономики Штатов.

Демократ во время своего выступления в штате Делавэр призвал всех сограждан объединиться. Политик напомнил, что в борьбе за дух США «демократия восторжествовала», а объективность выборов сохранена. Инаугурация президента должна пройти 20 января 2021 года.