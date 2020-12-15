Байден объявлен победителем на выборах в США

Спустя полтора месяца после выборов президента в США, наконец объявили победителя гонки. Им, как и предполагали СМИ, стал демократ Джозеф Байден.

Он уже получил поддержку 302 из 538 выборщиков. По последним данным, за Байдена проголосовали 81,2 миллиона американцев, за действующего президента Дональда Трампа — 74,2 миллиона, сообщил CNN.

14 декабря (в ночь на 15 декабря по Москве) это было официально оформлено: члены коллегии выборщиков США провели голосование в столичном округе Колумбия и в административных центрах всех штатов. Результаты еще раз подтвердили победу Байдена, несмотря на сопротивление действующего президента Дональда Трампа. Последний до сих пор отказывался признать поражение и подавал иски о нарушении процедуры голосования.

Окончательную точку в президентских выборах 2020 года должен поставить Конгресс США. 6 января на совместном заседании Палаты представителей и Сената будут утверждены результаты голосования. Инаугурация нового главы Белого дома назначена на 20 января.

Еще до объявления окончательных результатов американские СМИ говорили о безоговорочной победе Байдена. Журнал Times провозгласил его и предложенного им вице-президента Камалу Харрис людьми года.