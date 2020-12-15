Байден озвучил свои первоочередные задачи на посту президента США

Администрация нового президента США Джо Байдена определила для себя круг неотложных задач. В него вошли борьба с пандемией COVID-19, вакцинация населения и восстановление экономики страны.

Свою позицию утвержденный на президентском посту Байден изложил в ходе выступления в штате Делавэр, которое транслировал «сайт переходного периода» политика. Работой американский лидер намерен заняться «безотлагательно».

«Справиться с пандемией, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам», — рассказал он об основных задачах Белого дома. После этого Байдену и его команде предстоит вывести экономику США в состояние, которое станет «лучше, чем когда-либо».

К попыткам действующего главы государства и республиканца Дональда Трампа пересмотреть результаты всеобщих выборов Байден отнесся с осуждением. Он напомнил, что в Соединенных Штатах властью «наделяет народ». В своей речи Байден заменил привычное выражение «светоч демократии» на «пламя демократии».

«Ни пандемия, ни злоупотребление властью не погасят это пламя», — заверил избранный американский лидер.

Он призвал соотечественников объединиться и напомнил, что в борьбе за дух США «демократия восторжествовала», а объективность выборов удалось сохранить.

Президентские обязанности Джо Байден намерен исполнять с должным рвением и учитывать интересы всех американцев в равной степени. Градус напряженности в обществе он планирует снизить.

«Нас может различать происхождение и убеждения, но любовь к этой стране — объединяет, как и вера в возможности, которые ей открыты».