Мир 17 февраля 2024, 15:10 CNN решил запугать американцев последствиями использования ЯО против спутников CNN: применение космического ЯО против спутников может засорить орбиту обломками Kyle Mazza / Global Look Press

Читать 360tv в

В США не могут прекратить панику из-за вброса о ядерном оружии в космосе, которое якобы разрабатывает Россия. Нагнать страху решил телеканал CNN, сообщив, что использование ЯО в космическом пространстве засорит орбиту обломками.

Телеканал указал, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое способно поразить коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите.

Реклама

Источники CNN заявили, что при взрыве это оружие может создать мощную электромагнитную волну, которая выведет из строя спутники, отвечающие в том числе за мобильную и интернет-связь. Опрошенные каналом эксперты добавили, что под угрозой могут быть и интернет-спутники Starlink.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что сообщения о «планах России» вывести в космос ядерное оружие — просто уловка ради убеждения конгресса проголосовать за проект о выделении помощи Украине, напомнил РБК.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на опасения США заявлял, что разрабатываемый российскими специалистами буксир «Зевс» с ядерной энергетической установкой не является оружием.

«„Зевс“ не имеет отношения к ядерному оружию. Это нормальный реактор, какие на Земле применяются для выработки энергии», — пояснил Эйсмонт в беседе с РИА «Новости».