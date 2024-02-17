Технологии 17 февраля 2024, 09:08 Предназначение космического буксира «Зевс» объяснили в РАН на фоне американской паники Эйсмонт: ядерный буксир «Зевс» не является оружием против спутников "Конструкторское бюро "Арсенал"

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Разрабатываемый российскими специалистами буксир «Зевс» с ядерной энергетической установкой не является оружием. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на опасения США. Его слова привело РИА «Новости».

Законодатели США на секретом брифинге ранее обсуждали «планы России» разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

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«„Зевс“ не имеет отношения к ядерному оружию. Это нормальный реактор, какие на Земле применяются для выработки энергии», — пояснил Эйсмонт.

Разработка «Зевса» стартовала в России в 2010 году. В Роскосмосе говорили, что его первый полет на орбиту запланирован на 2030 год. В будущем буксир хотят использовать для полетов к Луне и другим планетам. Инвестиции в проект в госкорпорации оценивали в один триллион рублей.