CNN назвал Харьков российским городом

Американский телеканал CNN в эфире обозначил украинский Харьков в качестве российского города. Это произошло в сюжете о военных учениях РФ.

Сюжет вышел в эфир перед интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ролик рассказывал о ситуации вокруг Украины. На протяжении 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия». По мнению телеканала, там находится место проведения учений.

Западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона категорически опровергает эту возможность.

Командующий операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк предположил, что восемь украинских регионов на востоке страны могут оказаться под контролем России в случае эскалации ситуации. В первую очередь, полагает военный, речь будет идти о Харькове, Днепре и Одессе.

По его утверждению, если ситуация будет развиваться таким образом, то Украина лишится выхода к Черному морю. Промышленный и военный потенциал страны тоже останутся под вопросом.