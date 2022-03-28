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    28 марта 2022, 11:20

    «Хотят запугать ребят». Ветеран «Альфы» — об издевательствах над российскими военнопленными

    Ветеран «Альфы» Гончаров заявил, что при помощи издевательств ВСУ хотят запугать солдат ВС РФ

    Иван Степанов, Максим Зинкин

    Издевательства украинских солдат над российскими военнопленными связаны с желанием запугать ВС РФ. Об этом «360» сообщил почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    «Хотят запугать ребят». Ветеран «Альфы» — об издевательствах над российскими военнопленными

    «Эти бандеровцы ничего нового не изобрели. То, что уже происходило ранее, когда террористы показывали, что творят с жертвами, вызывая ужас у простых людей», — заявил он.

    Гончаров отметил попытку ВСУ оказать психологическое давление на российских военных подобными публикациями.

    «Также это от бессилия, что они не могут оказать достойное сопротивление и воевать так, как это принято во время войны», — продолжил ветеран «Альфы».

    Бывший военный не верит, что Европа обратит внимание на такие материалы, поскольку в части пропаганды Россия немного уступает западным странам.

    «Все, что делается фашистами на территории захваченных городов, не дойдет до Запада. России объявили войну, она ведется теми недостойными методами, чтобы скрыть информацию о реальных действиях России, этим они заполонили головы в Штатах и их сателлитах в Европе», — заключил Гончаров.

    Некоторое время назад в Сети распространилось видео с условиями содержания представителей Вооруженных сил России в плену у украинских националистов. Известно, что одному из мужчин прострелили ноги и не оказали медицинскую помощь.

    Следственный комитет (СК) РФ изучит все факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими из России в Харьковской области. Поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.