Издевательства украинских солдат над российскими военнопленными связаны с желанием запугать ВС РФ. Об этом «360» сообщил почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Эти бандеровцы ничего нового не изобрели. То, что уже происходило ранее, когда террористы показывали, что творят с жертвами, вызывая ужас у простых людей», — заявил он.

Гончаров отметил попытку ВСУ оказать психологическое давление на российских военных подобными публикациями.

«Также это от бессилия, что они не могут оказать достойное сопротивление и воевать так, как это принято во время войны», — продолжил ветеран «Альфы».

Бывший военный не верит, что Европа обратит внимание на такие материалы, поскольку в части пропаганды Россия немного уступает западным странам.

«Все, что делается фашистами на территории захваченных городов, не дойдет до Запада. России объявили войну, она ведется теми недостойными методами, чтобы скрыть информацию о реальных действиях России, этим они заполонили головы в Штатах и их сателлитах в Европе», — заключил Гончаров.

Некоторое время назад в Сети распространилось видео с условиями содержания представителей Вооруженных сил России в плену у украинских националистов. Известно, что одному из мужчин прострелили ноги и не оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет (СК) РФ изучит все факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими из России в Харьковской области. Поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.