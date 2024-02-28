Мир 28 февраля 2024, 10:56 Чрезвычайное положение ввели в 60 округах Техаса из-за природных пожаров Губернатор Техаса ввел режим ЧС в 60 округах штата из-за природных пожаров Unsplash

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Губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за природных пожаров. Объявление об этом опубликовали на его сайте.

«Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить скорейшую мобилизацию необходимых ресурсов для ликвидации последствий <…> разрушительных лесных пожаров», — сообщил Эббот.

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Губернатор добавил, что в ближайшие дни риск распространения огня может повыситься. Причиной глава американского штата назвал засушливую и ветреную погоду.

По данным службы лесного хозяйства Техаса, самый крупный природный пожар возник в округе Хатчинсон. Сведения о пострадавших пока не поступали. Из-за распространяющегося огня временно прекратило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.

В начале февраля природные пожары охватили Чили, из-за этого в стране ввели режим ЧС. Президент Габриэль Борич объявил о не менее 46 погибших. Президент России Владимир Путин направил чилийскому лидеру телеграмму с соболезнованиями.