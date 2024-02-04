Мир 04 февраля 2024, 13:53 Режим ЧС ввели в Чили из-за природных пожаров Президент Чили Борич заявил о 46 погибших при природных пожарах Cristobal Basaure Araya / Global Look Press

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Крупные природные пожары охватили сразу шесть провинций Чили. Ситуацию усугубила установившаяся в стране жаркая погода. Президент Габриэль Борич объявил, что из-за пожаров погибли не менее 46 человек и число жертв еще увеличится, поэтому он ввел режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила газета El Tribuno.

По данным спасательных служб, пламя охватило регионы Вальпараисо, О’Хиггинс, Мауле, Биобио, Арауканию и Лос-Лагос. Пожары в Чили начались в минувшую пятницу, 2 февраля.

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Министр внутренних дел страны Каролина Тоха изначально сообщала о 19 погибших, но после глава государства уточнил данные.

«На данный момент зарегистрированы 46 погибших во время пожаров и еще шесть человек находятся в больницах с ожогами. Учитывая размах стихийного бедствия, число жертв увеличится», — заявил Борич.

После он ввел режим чрезвычайного положения, чтобы бросить все ресурсы на борьбу с пожарами. Кроме того, в четырех самых пострадавших провинциях для жителей ввели комендантский час с 08:00 до 12:00, чтобы освободить дороги для машин экстренных служб.

По официальным данным, в Чили бушуют 92 природных пожара общей площадью в 40 тысяч гектаров. Спасателям удалось остановить продвижение пламени только в 40 местах. В остальных существует риск, что пламя подойдет к населенным пунктам.

Глава МВД Чили Каролина Тоха уточнила, что первоначально пожар возник в Национальном заповеднике Лаго-Пеньуэлас. Она не исключила, что речь идет о поджоге, но призвала дождаться результатов расследования.

Риск возникновения пожаров в центральной части страны остался высоким. Средняя температура со среды в регионе не опускалась ниже +40 градусов.

Природные пожары охватывают южную и центральную часть Чили ежегодно. В феврале прошлого года в стране тушили 280 очагов, погибли не менее 27 человек.