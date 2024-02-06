Власть 06 февраля 2024, 16:13 Путин направил лидеру Чили Фонту соболезнования из-за последствий лесных пожаров E]Agenciauno/Xinhua/globallookpress

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин направил чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту соболезнования по поводу последствий лесных пожаров. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны», — говорится в тексте.

Реклама

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Природные пожары охватили шесть провинций Чили. По некоторым данным, в стране бушуют около 100 пожаров, и на многих территориях есть опасность продвижения пламени. По данным на 4 февраля, погибли не менее 46 человек, пострадали еще по крайней мере шестеро. В Чили ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы бросить все силы на ликвидацию последствий бедствия. Ситуацию усугубляет сильная жара — около недели температура воздуха не опускалась ниже +40 градусов.