Мир 27 февраля 2024, 09:13 Члены НАТО устроили заговор ради официального участия в конфликте на Украине Депутат Белик: страны НАТО попытались легализовать присутствие на Украине РИА «Новости»

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл заговор стран НАТО. Они решили легализовать участие своих военных в конфликте на Украине, заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников. То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины», — сказал он.

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По словам депутата, политик из Словакии не сказал ничего нового. Дмитрий Белик назвал Роберта Фицо одним из немногих западных лидеров, готовых отстаивать интересы своей страны вопреки ущербу для карьеры. По его мнению, премьер не захотел участвовать в этом заговоре.

Дмитрий Белик заявил, что интерес Старой Европы к украинскому конфликту угас. По мнению депутата, страны не готовы вкладывать деньги в заведомо безнадежное предприятие.

Роберт Фицо заявил, что страны НАТО и ЕС обсудили двусторонние соглашения для отправки военных на Украину. Он предупредил о риске эскалации конфликта.