26 февраля 2024, 23:42
Странам НАТО напомнили о последствиях отправки западных военных на Украину
Гаврилов: отправка западных военных на Украину приведет к столкновению НАТО и РФ
Власти России не раз предупреждали страны Североатлантического альянса, что возможная отправка натовских военных на Украину чревата переходом конфликта в прямое столкновение НАТО с РФ. Об этом заявил РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, последствия при таком развитии событий будут самыми непредсказуемыми.
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«Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна», — подчеркнул Гаврилов.
Дипломат напомнил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с альянсом и открыта к созданию такой системы европейской безопасности, при которой никто не станет претендовать на военное превосходство.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что возможная отправка военных НАТО и стран Евросоюза на Украину приведет к эскалации украинского конфликта.
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