Мир 13 декабря 2022, 23:41 Законопроект о запрете TikTok рассмотрят в США Сенаторы США рассмотрят законопроект о запрете TikTok из-за слежки за пользователями РИА «Новости»

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Законопроект, запрещающий TikTok на территории США, внесли в американский Конгресс. Авторы инициативы полагают, что Коммунистическая партия Китая может использовать соцсеть в своих интересах. Об этом сообщил Reuters.

По словам сенатора Марко Рубио, с помощью TikTok «ежедневно собираются данные о десятках миллионов американцев — взрослых и детей». Популярную площадку обвиняли в сборе сведений о пользователях США и передаче их китайской компании ByteDance.

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Бывший президент США Дональд Трамп также боролся против китайских приложений по соображениям национальной безопасности. Однако пришедший ему на смену Джо Байден отменил все распоряжения, связанные с блокировками. Несмотря на позицию нынешнего резидента Белого дома, конгрессмены хотят протолкнуть закон о блокировке TikTok.

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Ранее сообщалось, что в Америке среди пользователей школьного возраста набирает популярность приложение Gas. Новинка потеснила даже TikTok.