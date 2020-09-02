Член КС белорусской оппозиции расскажет в Польше о ситуации в Белоруссии

Член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко прибыл в Польшу. Там он планирует выступить с докладом о ситуации в стране и провести двусторонние встречи.

«Я действительно нахожусь в Польше с утра по приглашению председателя программного совета экономического форума — в Крынице Гурской Зигмунда Бердыховского», — привело РИА «Новости» слова Латушко.

Он пояснил, что форум является крупнейшим мероприятием международного уровня Центральной и Восточной Европы. В нем участвуют главы государств, члены правительств и министры. Сам Латушко планирует выступить от лица белорусской оппозиции и рассказать «о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации» в стране.

Кроме того, Латушко планирует провести встречи в польском МИД, а также пообщаться с представителями деловых кругов Европы и политиками. После завершения форума член КС оппозиции вернется в Белоруссию.

Павел Латушко был послом Белоруссии в Польше и Франции, возглавлял Министерство культуры. В начале августа в стране прошли выборы президента, после чего начались протесты из-за победы Александра Лукашенко. На этом фоне Латушко вошел в состав координационного совета. Президент назвал такое решение пересечением черты.