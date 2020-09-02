Лукашенко пообещал, что перешедший на сторону оппозиционеров Латушко «ответит по закону»

Бывший белорусский дипломат и министр культуры Павел Латушко решил вступить в Координационный совет. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что политик своим поступком пересек черту.

Белорусский лидер выразил свое мнение о Латушко в беседе с журналистами во время своей поездки в Барановичи. Слова Лукашенко привел телеканал ОНТ.

«Он перешел „красную линию“», — сказал президент, характеризуя поведение экс-директора Купаловского театра. По мнению белорусского лидера, политик решил, что нынешняя власть в скором времени рухнет. Поэтому «побежал в другую».

Латушко, обратил внимание Лукашенко, «ответит по закону» за свой поступок. «Оценили» его заслуги и в оппозиции.

«Поверьте моей информации, там ребята разобрались», — сказал глава государства.

Говоря о бывшем министре, он также заявил, что помогал Латушко устроиться на госслужбу, когда тот буквально «стоял на коленях».

«Как-то старался по-отечески относиться», — описал свои взаимоотношения с политиком президент.

Павел Латушко был послом Белоруссии в Польше и Франции, возглавлял Министерство культуры страны, работал директором Купаловского театра. В состав Координационного совета вошел на фоне протестов, которые начались в государстве после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко.