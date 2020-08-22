Оппозиция Белоруссии не определилась с кандидатом к новым выборам

В Белоруссии пока не определен кандидат от оппозиции к следующим выборам. Об этом заявил бывший глава министерства культуры страны Павел Латушко.

Как отметил экс-министр, до выборов необходимо прежде всего разобраться со случаями насилия в отношении участников акций протеста, а также нарушения прав и свобод человека, пишет РИА «Новости».

Также, по словам Латушко, необходимо дождаться рассмотрения Верховным судом страны жалоб на проведенные ранее выборы.

«Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», — заявил бывший министр культуры Белоруссии.

Латушко также добавил, что в СК страны вызван третий представитель Координационного совета, однако экс-министр уточнил, кто именно.

Ранее президент страны Александр Лукашенко дал поручение белорусским милиционерам и сотрудникам спецслужб за два дня обеспечить порядок в Гродно и других населенных пунктах области.

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги выборов президента республики 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В республике начались массовые протесты и стычки с силовиками.