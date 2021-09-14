Читатели Haber7 высмеяли Зеленского за слова о войне с Россией

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией. Некоторые высказали мнение о том, что украинский лидер сошел с ума.

«Наверное, хотел всех посмешить?» — предположил пользователь byrm.

Другой комментатор напомнил, что до президентства Зеленский был комиком, поэтому подобных заявлений бояться нечего. Кроме того, читатели предостерегли украинского лидера от агрессивных действий по отношению к России.

«Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе», — посоветовал один из читателей ресурса.

Были и те, кто посчитал, что Украина сама напрашивается на военный конфликт с РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны Украины с Россией. Он заметил, что столкновение двух государств станет самой большой ошибкой российских властей. Зеленский объяснил свой прогноз огромной пропастью, которая возникла между украинцами и россиянами из-за действий Кремля.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова восстановить отношения с Украиной.